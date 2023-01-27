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Экономист Хазин проанализировал санкционную политику западных государств

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Экономист Хазин проанализировал санкционную политику западных государств
В Мире
Фото из открытых источников

Экономист Хазин проанализировал санкционную политику западных государств по отношению к Российской Федерации. Он предложил свое объяснение, почему не произошло такого обвала экономики, на который рассчитывали политические власти США и Европейского союза.

Хазин подчеркнул, что политическое руководство западных государств вводило санкции с целью спровоцировать сильный экономический кризис в Российской Федерации. Однако этого не произошло. Эксперт считает, что в этом отношении США и ЕС ошиблись. Он отметил, что представители политических властей РФ ожидали введения санкций и подготовились к этому. Также он обратил внимание, что в экономике РФ меньшую роль играют финансовые учреждения, чем в экономике западных государств.

«Да, серьезную ошибку сделали как раз те, кто вводил санкции. Они недопоняли, что у нас роль финансового сектора в экономике намного ниже, чем у них», – написал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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