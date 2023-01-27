«АиФ»: кардиолог Козлова проинформировала, у кого из граждан может произойти остановка сердца

Ежегодно от внезапной остановки сердца в России умирает не менее 250 тысяч граждан. Мужчины этому более подвержены, передают «Аргументы и Факты».

Кардиолог Ольга Козлова перечислила факторы, которые провоцируют остановку сердца. Прежде всего, это разные болезни заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия, миокардит, кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма, повышение уровеня холестерина в крови, лишний вес, сахарный диабет, ранее перенесенный инфаркт. Чаще всего причиной остановки сердца становится ишемическая болезнь сердца (ИБС) — до 80% случаев.

Нередко причиной становятся внесердечные проблемы: болезни почек, отравления запрещенными веществами, бесконтрольный прием мочегонных препаратов, нарушения дыхания (отравления, утопление), травмы.

Доктор назвала факторы, которые могут привести к проблеме. Это курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, сильный стресс, синдром обструктивного сонного апноэ.