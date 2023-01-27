Артистка РФ Ангелина Вовк расплакалась во время просмотра фильма «Чебурашка»

Депутат Госдумы Нина Останина после показа фильма «Чебурашка» в стенах ГД рассказала о реакции зрителей —как депутатов, так и общественных деятелей и их наследников. Картина была показана 25 января. Многие были так тронуты, поэтому не смогли сдержать слез. Слова политика приводит издание МК.

По мнению Останиной, многие российские депутаты привели на сеанс своих детей.

«Кстати, некоторые люди на просмотре даже всплакнули. Со мной рядом сидела Ангелина Вовк. Я видела, что ее на слезы пробило», — сказала Нина Александровна о реакции известной телеведущей программы «Спокойной ночи, малыши».

Останина отметила, что фильм хорошо показывает важность семьи. Чебурашке удалось объединить людей, которые были разлучены друг с другом. Кинофильм даже заставил говорить ребенка, который потерял дар речи.

Стоит добавить, что Дмитрий Давиденко, руководитель департамента кинематографии, цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации, на специальном показе «Чебурашки» в Госдуме сказал, что российский фильм «победил ленту «Аватар» Джеймса Кэмерона.