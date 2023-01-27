Автор культовой песни нулевых «Белая стрекоза любви» страдал шизофренией

О Николае Воронове узнали в 2009 году. Тогда его песня «Белая стрекоза любви» в исполнении группы Quest Pistols звучала отовсюду, став главным хитом нулевых.

Странноватый, но талантливый парень в тот момент часто появлялся в разных шоу, его приглашал к сотрудничеству Децл, а первый его концерт в Москве в клубе «Солянка» собрал более 1500 человек. Артемий Троицкий даже предлагал послать артиста на Евровидение. Однако как только хит начал спускаться в чартах вниже, Николай оказался никому не нужен.

Quest Pistols одно время были готовы продолжать работу с Вороновым, хотя у нестандартности Коли была обратная сторона. Все знали, что у парня были проблемы с психическим здоровьем, что могло негативно повлиять на их сотрудничество.

Воронов старался обходить тему своего здоровья:

«Болезнь — некоторого рода странность. Их в принципе не существует. Это не обо мне. Это несуществующие гадости, я не люблю говорить про негатив. Выживаю, находясь в странных ситуациях, могу всегда поднять себе настроение».

Но в недавнем интервью автор культовой песни все же признался, что у него шизофрения.