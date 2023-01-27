Блогер Саша Новикова показала свою фигуру в купальнике после родов

Блогерша Саша Новикова, дочь ресторатора Аркадия Новикова, продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Соответствующие фотографии девушка опубликовала на днях в своих социальных сетях.

На снимках хорошо видно, что жена исполнителя Федора Инсарова быстро вернулась в прежнюю форму после недавних родов. Александра и ее супруг, который более известен зрителю под творческим псевдонимом Федук, стали родителями. У пари родилась дочка. Малышке дали имя Нина.

Новикова быстро восстановилась после родов благодаря правильному питанию, занятиям спортом и в целом здоровому образу жизни. Ранее Саша рассказывала подписчикам, что после появления на свет наследницы на свет она отказалась от мучного, сладкого и заменила эти вредности на фрукты и ягоды. Но через пару недель блогер призналась, что снова вернула в рацион сладости, правда, в ограниченном количестве.