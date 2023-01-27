E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале

19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов на энергию. Специалисты «Энергосбыта» и РЭК ответили на самые популярные вопросы.

Система сдачи показаний останется прежней. Владельцы двухтарифных счетчиков сдают дневные и ночные показания. Сбытовые и управляющие компании суммируют показания.

При этом считается по единому тарифу, составляющему 5,15 руб/кВт.ч (3,61 ру6/кВт — для квартир с электроплитами и жителей в сельских населенных пунктах, приравненных к ним людям), переведут на него автоматически. Если счет за декабрь выставили по методике расчета, отмененной Федеральной антимонопольной службой, управляющие организации проведут перерасчет и людям вернут переплату.

При этом в квитанциях за услуги будет описан механизм по начислению, указан телефон горячих линий, по которым можно обращаться при возникновении вопросов. Также инструкции разместят на сайтах сбытовых и управляющих компаний.