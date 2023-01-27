Фатеева: Пугачева не чувствует себя счастливой в Израиле вдали от России

По мнению знаменитой российской актрисы Натальи Фатеевой, Алле Пугачевой в Израиле должно быть хорошо, однако она себя там не чувствует счастливой:

«Не удивилась, когда я узнала, что Алла Борисовна уехала. Думаю, ей там неплохо: там и климат хороший, и медицина хорошо развита».

Но на вопрос — счастлива ли Примадонна вдали от своей Родины, Наталья ответила отрицательно.

«Люди вообще-то счастливыми не бывают никогда. Алла — человек, это значит, что она не исключение», — считает актриса.

По словам Фатеевой, она хорошо относилась к Алле Борисовне, всегда посещала ее концерты. Что касается вопроса, вернется ли 73-летняя Народная артистка назад в РФ или нет, то дать однозначный ответ очень сложно. Затруднилась с этим и артистка.

«Это личное дело каждого: возвращаться или нет. Поклонники ее любое решение примут».