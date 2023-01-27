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Фильм с покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой выходит на экраны в феврале

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Фильм с покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой выходит на экраны в феврале
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Фото из открытых источников

Актриса Чулпан Хаматова, которая покинула РФ еще в начале минувшего года, вскоре появится на российских экранах. 16 февраля 2023 года в российских кинотеатрах покажут фильм «Праведник» (2023) с ее участием.

В военной драме, которая основана на реальных событиях, рассказывается о подвиге некого офицера Красной армии. Он спас более 200 евреев в ходе Великой Отечественной войны.

«Да, в фильме она осталась, и что?» — сказал режиссер кинокартины Сергей Урсуляк. Он подчеркнул, что вопросов по поводу участия актрисы в кинофильме не стояло, а пересматривать состав никто не просил. При этом кинематографист не знает, почему Чулпан не появилась в анонсе ленты. Известно, что производством фильма занималось созданное Никитой Михалковым творческое объединение «ТРИТЭ».

Добавим, что один из фильмов с участием Чулпан, которая в своих интервью резко высказывалась против СВО и политики России, так и не вышел на экраны. Фильм «Просточеловек» демонстрируется только на кинофестивалях.

 

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