Гарик Мартиросян, наконец, вышел в свет, а Бузову на премьере шоу «Конфетка» никто не узнал

На премьере нового телевизионного шоу «Конфетки» (очередного проекта на развлекательном телеканале ТНТ) появилось много известных представителей российского шоу-бизнеса, среди которых Гарик Мартиросян, Марина Кравец, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Любовь Успенская, Тимур Батрутдинов, Гоша Куценко и другие.

Главная задача нового проекта —это использовать никому не известные композиции из Интернета, попросив их исполнить отечественных музыкантов.

Одним из ведущих программы стал комик Гарик Мартиросян. Несколько месяц назад юморист покинул Россию для того, чтобы записывать детские передачи в Армении. Теперь шоумен снова вернулся не только в РФ, но и на ТНТ. Фанаты радостно приветствовали кумира.

В записи дебютного выпуска программы приняла участие Ольга Бузова. Поющая телеведущая вошла в состав звездного жюри. Артистка поразила поклонников скромным внешним видом. Она появилась на публике в закрытом наряде, без традиционного глубокого декольте и яркого макияжа. Некоторые присутствующие знаменитость даже не узнали.