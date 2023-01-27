Из-за Литвиновой Познер вернулся в Европу из Америки

Знаменитый российский журналист Владимир Познер, который примерно год назад покинул РФ, был замечен в компании Леонида Ярмольника на вечеринке в Нью-Йорке. Накануне же он был замечен в Париже. В Франции телеведущий, который давно не дает о себе знать, появился по приглашению Ренаты Литвиновой. Как известно, актриса переехала туда минувшей весной.

88-летний Познер вместе с женой посетил премьерный показ постановки Ренаты «Кактус». Об этом рассказала Зинаида Пронченко.

«Вчера в театре Hebertot Парижа прошла премьера спектакля Литвиновой под названием «Кактус». Среди гостей вечера в том числе были замечены Сергей Капков, а также Владимир Познер с женой», — написала кинокритик в Телеграме.

Отметим, что в феврале журналист отправится на Кипр, затем в Дубае, где представит авторский проект о путешествиях. Билеты стартуют от 150 долларов. На Кипре ведущий готов выступать за менее баснословную сумму. Послушать Владимира Владимировича можно как за 50, так и за 350 евро. При покупке места в ВИП-зоне к столику на 6 человек идут две бутылки просекко, бутылка вина, сыр, мясная нарезка, фрукты.