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Карен Шахназаров: среди фильмов с участием покинувших Россию актеров были патриотичные картины

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Карен Шахназаров: среди фильмов с участием покинувших Россию актеров были патриотичные картины
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Фото из открытых источников

Актерам, покинувшим территорию России, уделяют слишком много внимания. По крайней мере в этом уверен режиссер Карен Шахназаров.

Сам кинематографист, который появился в эфире радио «Комсомольская правда», не хочет лишний раз никого упоминать, чтобы не рекламировать.

Шахназаров лишь обратил внимание на то, что уехавших звезд на самом деле не так много. Карен Георгиевич также подчеркнул, что среди фильмов, в которых участвовали уехавшие за границу артисты, есть немало патриотических картин.

Когда кинорежиссеру звонят репортеры с просьбой прокомментировать поведение иноагента Артура Смольянинова, то он им отвечает:

«Зачем его мне рекламировать?».

Известно, что 13 января этого года Минюст РФ включил Смольянинова в список иностранных агентов. Позже мать артиста Мария Смольянинова заявила, что его экс-жена Дарья Мельникова не собирается покидать страну вслед за бывшим супругом.


 

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