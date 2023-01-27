«Кинопоиск» обнулил рейтинг «Нападения на Рио Браво» с Александром Невским в главной роли

«Кинопоиск» обнулил рейтинг «Нападение на Рио Браво». В онлайн-кинотеатре пропали зрительские оценки вестерна с Александром Невским в главной роли. На сайте Rotten Tomatoes страница фильма и вовсе исчезла.

У кинофильма на платформе стоит стандартный статус: «Недостаточно оценок, формируется рейтинг». ПО всей видимости, в администрации платформы считают, что рейтинг является накрученным, и наверняка на это были какие-то основания. Состоянием на 25 января 2023 года общий балл вестерна составляет 9,4 из 10 на основе почти 12 тысяч оценок.

Напомним, «Нападение на Рио Браво» заняло 219 строчку в ТОП-250 картин. Лента обошла «Людей в чёрном». 20 января блогер Евгений Баженов (BadComedian) напомнил своим подписчикам о релизе фильма с Невским. Пользователи написали, что они в шутку поставили проекту высокие баллы.