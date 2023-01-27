«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России

Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия. О том, как это повлияет на пациентах, пока не ясно.

По словам директора по развитию национальных проектов здравоохранения Антона Жукова, если санкции действительно будут приняты в том объеме, в котором пообещали в Токио, то в клиниках начнутся проблемы. Ударят ограничения в области биохимии, гинекологии и кардиологии. По сути, сегодня на рынке РФ японское оборудование занимает не менее 50–60%.

С прогнозами Жукова не согласна антикризисный менеджер и эксперт в области стоматологии и медицины Ирина Голубева. Эксперт считает, что здравоохранение за все время санкций привыкло довольно быстро реагировать на вызовы, поэтому много времени для налаживания цепочек импорта не нужно.

Касательно вакцин, у России есть материальная база и возможности для производства прививок на территории страны.



