Компании Нисанова не удалось запугать активистов исками за «простой» стройки в Песочном

Санкт-Петербургский суд не удовлетворил жалобу «СПб Реновация» (входит в ГК «Самолет») о возмещении «убытков» с активистов, которые оспаривали законность стройки в Песочном, решив, что они выбрали приемлемую форму защиты своих прав.

Представители застройщика подали жалобу после того, как в иске о возмещении убытков компании отказал Сестрорецкий районный суд. По данным движения «Живой город», которое ссылается на одного из участников процесса, застройщик посчитал, что оспаривание разрешений на строительство в суде, которое начали жители, принесло девелоперу убытки, но районный суд счел, что никаких противоправных действий граждане не совершали.

Сообщество градозащитников называет это решение небольшой, но важной победой петербуржцев над «строительным лобби» – судебная система показала, что попытки девелоперов запугать людей, которые готовы бороться против произвола застройщиков правовыми методами, не сработают. Следовательно, остановить тех, кто настроен защищать свои интересы исками о взыскании «ущерба» из-за простоя на стройках сомнительной законности не получится. А вот окончательно испортить свою репутацию с помощью этого иска у компании как раз получилось, заметили активисты.

Проект реновации в поселке Песочное в Курортном районе, отданный «СПб Реновация», подразумевал снос 219 домов барачного типа 1940-х годов и возведение на их месте новых, обновление инженерных сетей и инфраструктуры. До 2029 года в поселке планируют построить около 300 тысяч квадратных метров нового жилья. Согласно этой программе (не связанной со скандальным законом о комплексном развитии территорий, принятом летом 2022 году) предложить жилье взамен сносимого гражданам могут лишь в пределах района, в данном случае – Курортного.

Но взаимодействие застройщика с местными жителями не проходило гладко. В 2019 году жители поселка подали в суд с требованием остановить стройку первой очереди комплекса «Живи в Курортном» - несколько граждан пожаловались в Госстройнадзор на резкое падение уровня воды в колодцах, связав это с рытьем котлованов. В августе 2019 года суд признал незаконными выданные разрешения на строительство и назначил обеспечительные меры, остановив строительство, представители застройщика настаивали, что причиной пересыхания колодцев стали не дренажные работы, а засушливое лето 2018 года. В феврале 2020 года городской суд отменил решение районного, и к июлю работы возобновились.

В декабре 2022 года жители Нарвской заставы подали иск против губернатора Петербурга Александра Беглова и «СПб Реновация» - граждане требовали исключить их дома из программы, рассмотрение перенесли на 2023 год. В ноябре же Следственный комитет возбудил в отношении компании, связанной с бизнесменом Годом Нисановым, которого называют личным другом Беглова, уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Следователи полагают, что неустановленные лица, действующие в интересах «СПб Реновация» с ноября 2019 года по июль 2020 года, активно участвовали в тендерах «Фонда имущества Санкт-Петербурга». С компаниями планировали заключить соглашения на развитие 22 застроенных территорий, включая Нарвскую заставу, но выполнять условия от «победителей» торгов не требовалось.