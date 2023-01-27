Кушанашвили: Меладзе получает больше денег, чем Гордон и Барановская вместе взятые

Отар Кушанашвили рассказал о баснословных заработках Валерия Меладзе. Известно, что сейчас активно отменяют концерты певца в России. Однако по словам скандального журналиста, Меладзе продолжает зарабатывать на концертах.

Кушанашвили заявил, что он регулярно переписывается с Меладзе и он говорит, что выходит на сцену. Были отменены всего два или три концерта, добавил шоумен.

«Выступает он чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм», — язвительно написал Отар в соцсетях.

Также Кушанашвили отметил, что Валерий получает больше, чем ведущие Юлия Барановская и Александр Гордон вместе взятые. А еще артист часто выступает за границей, поэтому отмены концертов в РФ не повлияют никак на его финансовое положение.

Заметим, что 57-летний исполнитель считается миллионером. На Новорижском шоссе у Меладзе есть вилла стоимостью около 650 млн рублей. Также вокалист располагает коллекцией автомобилей: это три «мерседеса» стоимостью от семь до тридцать пять млн каждый.