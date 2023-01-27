Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Меликовой

Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С Артуром Смольяниновым (признан в стране иноагентом). Более того, шоумен заявил, что актер избивал свою жену, таким образом Иван хотел защитить Дарью от хейта в Сети.

Такие слова звезды возмутили мать Смольянинова, который проживает в Латвии. Мать 39-летнего Артура решила прокомментировать происходящее. Женщина удивилась, узнав о насилии со стороны сына.

«Я ничего не комментирую, однако избиения точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть бред не сивой кобылы, а Охлобыстина. Почему он сказал это, не знаю, спросите лучше у него самого», — возмутилась Мария Смольянинова.

Правда, мать артиста заметила, что порой ее наследник бывает вспыльчив.

«На Дарью не поднимал никогда руку, на журналистов поднимал. Когда снимали тайком, через телеф, мог подойти, отнять телефон или еще что-либо. Он с репортерами всегда был резок, однако не с женщинами», — добавляет женщина.