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Никита Михалков выйдет на сцену театра в спектакле «12» в начале февраля

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Никита Михалков выйдет на сцену театра в спектакле «12» в начале февраля
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Фото из открытых источников

Российский актер и кинорежиссер Никита Михалков, который после длительного пребывания в больнице проходит лечение дома, сообщил радостную новость. Он в скором времени выйдет на сцену театра. Об этом сам режиссер написал в своем Telegram-канале.

Никита Сергеевич рассказал, что 6 и 7 февраля 2023 года он вместе с коллегами из Центра театра и кино появится в Театре сатиры в постановке «12».

«Это очень актуальная история. Недаром слоган нашего спектакля таков: "Про всех и для каждого". Сидит зритель в царской ложе либо на галерке, каждый из них найдет свое в спектакле», — пишет Михалков.

Напомним, ранее Никита Михалкова был выписан из больницы, куда попал в тяжелом состоянии после перенесенного гриппа. Кинематографист заявил, что после заболевания он восстанавливается дома, а также поблагодарил многочисленных поклонников за беспокойство и поддержку.

 

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