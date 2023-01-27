Певица Елена Ваенга отказалась осуждать уехавшую из РФ в Израиль Пугачеву

Алла Борисовна Пугачева перебралась в Израиль вслед за своим супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом), устроила детей в местный лицей, а теперь вовсю налаживает быт в другой стране и активно посещает разные светские мероприятия. Всем, кто осудил такой выбор, Примадонна не стесняясь нелестно отвечает.

Резкие заявления 73-летней артистки стали поводом для многочисленных скандалов. Алла Борисовна давно угодила в список нежеланных артистов в РФ. Свое отношение к звезде поменяли не только фанаты, но и коллеги. Те, кто предпочитает не комментировать высказывания вслух, затаили обиду на знаменитость. Некогда звезда номер один в России не вызывает негатива у Елены Ваенги. Исполнительница отреагировала на нелестные слова Пугачевой в сторону россиян.