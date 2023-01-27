Певица Клава Кока приняла предложение Розы Сябитовой стать ведущей реалити-шоу «Давай поженимся»

Певица Клава Кока приняла предложение Розы Сябитовой заменить Ларису Гузееву на посту бессменной ведущей проекта "Давай поженимся!"

Напомним, недавно главная сваха России в своем Telegram-канале написала, что шоу "Давай поженимся!" нельзя нив коем случае закрывать. Программу просто нужно переформатировать. Например, сделать более актуальной и молодежной. Соответственно, нужно снабдить проект новой ведущей, на пост которой, по словам Розы, отлично бы подошла певица Клава Кока.

Виртуальный призыв достиг артистки.

"Я готова!", - заверила молодая исполнительница в соцсети.

"Давай поженимся!" - это свадебное телешоу, которое выходит на Первом канале еще с 2008 годa. Недавно ведущая программы Лариса Гузеева заявила, что было принято решение закрыть передачу.