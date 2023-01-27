Продюсер шоу «Конфетка» Сумачева: Мартиросян лично убеждал авторов песен участвовать в проекте

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в
Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,
Отношения между певицей Валерией и ее мужем продюсером Иосифом Пригожиным длится практически 20 лет. При этом у пары сохраняется крепкий брак. Об
Ярослав Дронов (известный как певец SHAMAN) сегодня, 26 января, опубликовал новый видеоклип на песню «Исповедь». Герой ролика идет к старой
Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная
В Екатеринбурге в мужском туалете появилась камера видеонаблюдения появилась в ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщили посетители торгового центра, пишет
Украина в обозримом будущем получит западные истребители. Судя по смелым заявлениям, которые делают в Киеве и на Западе, вопрос уже на 99,9%
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал проведение очередной прямой линии в конце текущего месяца. По словам градоначальника, первый
Троллинг внешних и внутренних врагов Российской Федерации – это забавно и полезно. С таким мнением выступил предприниматель Евгений Пригожин.
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle