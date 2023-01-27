Продюсер шоу «Конфетка» Сумачева: Мартиросян лично убеждал авторов песен участвовать в проекте

Продюсер шоу «Конфетка» Юлия Сумачева раскрыла подробности создания нового музыкально-развлекательного проекта с Ольгой Бузовой и Гариком Мартиросяном. Она заявила, что комику пришлось лично общаться с авторами песен и убеждать их принять участие в программе.

По словам Сумачевой, поиском материалов для шоу занималась целая команда. Она и ее коллеги искали необычные, смешные видеоклипы, которые смогли бы зацепить зрителя.

Продюсер также добавила, что несколько авторов песен даже не поверили, что они получили приглашение в телешоу. Музыканты согласились сняться в проекте лишь после того, как с ними вышел на связь ведущий проекта Гарик Мартиросян. Юморист записал видеообращение, где развеял все сомнения насчет передачи.

Добавим, что премьера «Конфетки» состоится уже завтра, 28 января, на телеканале ТНТ. Начало - 21.00 (мск).