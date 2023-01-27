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Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что уехавшую из РФ Чулпан Хаматову не стали убирать из «Праведника»

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Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что уехавшую из РФ Чулпан Хаматову не стали убирать из «Праведника»
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Фото из открытых источников

Военная драма «Праведник» уже 16 февраля выйдет на экраны.  В картине одну из ключевых ролей сыграла Чулпан Хаматова. Но ни в трейлере, ни в анонсах премьеры артистка кино, уехавшая из России, так и не появилась.

Многие российские поклонники недовольны участием актрисы в фильме, а другие, напротив, просят картину не отменять. Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что Чулпан останется в ленте, ее не уберут.

Примечательно, что в «Праведнике» наряду с Хаматовой сыграли такие известные артисты как Федор Добронравов, Сергей Маковецкий, Константин Хабенский и Александр Яценко.

Основан фильм на реальных событиях. Он рассказывает о подвиге Николая Киселева, который является офицером Красной Армии. В 1942 году он спас 218 советских евреев, выведя стариков, детей и женщин из оккупации за линию фронта. Снимался данный проект еще в 2021 году.


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