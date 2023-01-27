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Сергей Шнуров закрыл свой музыкальный проект «Зоя»

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Сергей Шнуров закрыл свой музыкальный проект «Зоя»
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Фото из открытых источников

Сергей Шнуров решил избавиться от своего музыкального проекта "Зоя" с солисткой Ксенией Руденко, которую он представил общественности полтора года назад, заявив, что это "проект на миллион долларов".

Как выяснил портал KP.RU, 25 января 2023 года Шнуров вышел из состава учредителей ООО "Зояпродакшн". Музыкант оставил группу на своего товарища по бизнесу - ресторатора Илью Эстерова из Москвы.

При этом в материале издания говорится, что прорыва, обещанного Сергеем, как, к примеру взять, у коллектива "Ленинграда", с "Зоей" не произошло.

Миллионных гонораров, но не в рублях, а в валюте, сладкоголосой брюнетке не предложили. Официальная бухгалтерия этой группы и вовсе продемонстрировала очень печальный итог. Так, за минувший год "Зоя" ни копейки не заработала. Более того, появились убытки на сумму 25 тысяч рублей.

 

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