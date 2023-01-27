Сергей Шнуров закрыл свой музыкальный проект «Зоя»

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в
Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,
После начала СВО звезда «Сватов» Анна Кошмал назвала врагами своих российских коллег по съемочной площадке. По этому поводу резко высказалась Татьяна
Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С
Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная
Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.
Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.
19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов
В Екатеринбурге в мужском туалете появилась камера видеонаблюдения появилась в ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщили посетители торгового центра, пишет
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle