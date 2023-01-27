SHAMAN признался, что состриг дреды по просьбе своего внутреннего голоса

Певец SHAMAN, который в новом видеоклипе «Исповедь» состриг свои дреды, признался в беседе с журналистами, что на такие кардинальные изменение во внешности его подтолкнул внутренний голос.

«На самом деле, у меня все происходит естественным образом. Внутренний голос мне сказал, что, наверное, пришло время, тем более сейчас Новый год, перемены. Почему нет? Все таки человек я творческий», — отметил SHAMAN.

Следует упомянуть, что вчера, 26 января, SHAMAN выпустил песню и клип «Исповедь», в котором певец предстал в совершенно новом образе без «русских колосков». о словам артиста, в композиции он рассказал о том, что у него в душе, а также поделился со всеми своими переживаниями.

По сюжету, Ярослав обращается к Богу, просит указать ему верный путь. Он приходит в церковь, там просит у священника отстричь дреды. П

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