SHAMAN признался, что состриг дреды по просьбе своего внутреннего голоса

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в
Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,
Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.
Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С
Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная
Ярослав Дронов (известный как певец SHAMAN) сегодня, 26 января, опубликовал новый видеоклип на песню «Исповедь». Герой ролика идет к старой
Регулярное употребление рыбных блюд снижает риск развития болезней сердца, защищает сосуды. Нутрициологи советуют употреблять рыбу 1–2 раза в неделю.
19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов
В Екатеринбурге в мужском туалете появилась камера видеонаблюдения появилась в ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщили посетители торгового центра, пишет
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал проведение очередной прямой линии в конце текущего месяца. По словам градоначальника, первый
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