StarHit: Подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк высказалась о неудачах певицы в личной жизни

«Сейчас очень сложно найти достойного мужчину, который будет ценить, оберегать, уважать женщину. Не то что влюбился в красивую и успешную девушку, решил посадить ее дома, чтобы она варила борщи. Помогать развивать ее творчество, помогать в ее бизнесе, быть мужем, но ее другом другом и наставником.

У нас много единоличников, самоуверенных мужчин, которые думают: «ты такая красивая, я обратил внимание на тебя, давай сейчас будешь петь, танцевать под мою дудку». Это никогда не прокатывает для девушки, которая себя реализовала и сама всего достигли. А Оля такая — она сильная, она успешная женщина. Пока ей не встретился тот человек, который был бы другом, мужем, проводником, партнером, поддержкой, опорой», — заявила Погребняк.