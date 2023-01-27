Стас Садальский посоветовал Татьяне Кравченко поговорить перед иконами

Коллеги по творческому цеху, известные актеры Станислав Садальский и Татьяна Кравченко, недавно повздорили. Артист обвинил Татьяну в злоупотреблении алкогольными напитками, а она грозилась подать на него в суд за клевету.

После гроз Садальский не стал молчать и ответил Кравченко. Станислав подчеркнул, что перед актрисой он не собирается извиняться, если она не скажет перед иконой, что «в тот день, когда не приехала на спектакль, была трезвая» и это сделает перед человеком, которому доверяет и который передаст актеру новость.

Также Садальский отметил, что он не боится встретиться с бывшей коллегой в зале суда, однако такая встреча может очень негативно повлиять на Татьяну, ведь, по его словам, после этого вспоминать звезду"Универа" будут не как талантливую актрису, а как алкоголичку.







