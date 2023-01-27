Татьяна Кравченко заявила, что считает актрису Украины Анну Кошмал своим личным врагом

Татьяна Эдуардовна возмущена нелестными словами украинской актрисы и считает, что она оказалась предательницей.

«Я просто в ужасе! Не знаю, откуда это все, кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна ранее была спокойной и немногословной, мы ее всегда поддерживали. Федя, помню, приезжал в больницу, когда она отравилась. Все спасали ее. Почему созрела к нам такая ненависть? Получается, она мой личный враг», — призналась Кравченко.

В далеком прошлом Татьяна работала и с нынешним президентом Владимиром Зеленским. По словам актрисы, тогда он был хорошим человеком.

«Володя Зеленский… ну кто бы мог подумать?! На него наверное повлияли. Сколько сидели за столом с Володей, всегда хохотали. И вдруг ненависть. Единственное, не считала его артистом. Он шоу весело вел и легко, что он снимал себя — не знаю. Хорошо, никто не был против. Но что хорошего сделал? Не выполнил ни одного пункта из предвыборной программы», — добавила звезда «Сватов».