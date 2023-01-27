Уволенного из МХТ Дмитрия Назарова в спектакле «Лес» заменит артист РФ Сергей Чонишвили

В пресс-службе МХТ имени Чехова сегодня сообщили о том, что в спектакле «Лес» Дмитрия Назарова, уволенного недавно из театра, заменит Сергей Чонишвили.

«8 февраля 2023 года роль Геннадия Несчастливцева в постановке «Лес» впервые исполнит заслуженный артист России Сергей Чонишвили», — сказано в сообщении пресс-службы.

Чонишвили хорошо известен в театральной среде. У Сергея Ножериевича много контрактов. Артист играет в Театре Наций, а также регулярно выходит на сцену Московского театра Табакова и появляется в Театре на Таганке. Актер не входит в труппу МХТ им. Чехова, а работает там по договору.

Следует напомнить, что ранее худрук учреждения Константин Хабенский принял решение уволить Дмитрия Назарова после неоднократных скандальных заявлений на политические темы. Вместе с супругом из театра ушла его жена Ольга Васильева.