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Врач Малиновская назвала 3 неочевидных симптома, что у вас появились проблемы с печенью

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Врач Малиновская назвала 3 неочевидных симптома, что у вас появились проблемы с печенью
Здоровье
Фото из открытых источников

Как понять, что с печенью есть какие-то проблемы, если она не болит. Врач рассказала о трех главных неочевидных симптомах, которые помогут заподозрить сбой в работе органа.

Во-первых, боль нетипична для болезней печени, ведь орган лишен нервных окончаний. Поэтому проблемы проявляются совершенно иначе. Один из признаков — серьезное нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, если раньше ничего не наблюдалось, это повод пойти к врачу.

Нередко заболевания печени сопровождает один тревожный симптом. Это внезапная потеря аппетита, когда человек отказывается от любимых продуктов и даже теряет в весе.

Третий признак, который может говорить о сбоях в работе печени, никто даже не свяжет с патологией органа — это нарушение памяти и концентрации. Дело в том, что тогда печень вовремя не выводит из организма токсины, которые накапливаются, мешая головному мозгу полноценно работать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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