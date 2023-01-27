Журналист Владимир Познер с женой уехал в Париж

Известный журналист, который ранее работал на Первом канале, Владимир Познер почти год как неожиданно пропал из поля зрения поклонников.

Он не ведет никаких передач на телевидении, не комментирует политических событий в социальной сети, что раньше делал довольно часто и охотно. Вообще он пропал из общественного пространства.

Выяснилось, что телеведущий покинул территорию Россию и сейчас вместе с женой находится в Париже. Накануне Владимир с супругой появились на премьере постановки Ренаты Литвиновой в Париже.

«Вчера в Париже в театре Hebertot состоялась премьера спектакля уехавшей из РФ Ренаты Литвиновой «Кактус». Среди гостей были замечены Сергей Капков, а также Познер с женой. Все остальные приехали из соседних кварталов, а не дальнего зарубежья», — начала рецензию на спектакль критик Зинаида Пронченко, которая тоже побывала на постановке Литвиновой.