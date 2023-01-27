Звезда телепроекта «Голос» Алла Рид вспомнила, как прошли последние дни маэстро Градского

Участница вокального шоу «Голос» (2014 года) Алла Рид рассказала о последних днях композитора Александра Градского. По словам певицы, тяжелобольного маэстро на съемочную площадку привозили на кровати.

Артистка, которая в то время работала репортером и брала интервью у участников проекта, возмущалась этой ситуацией. Рид переживала, что Александ Борисович, ослабленный из-за коронавируса, не выдержит нагрузок.

Я видела, как привозили его на кровати, и всем тогда говорила: «Да что вы делаете, он же сейчас умрет!» Он реально был плох. Мне почему-то кажется, что он хотел такого финала.

По словам Аллы, Градский любил это шоу, а свою жизнь он не представлял без музыки. Поэтому последнее желание маэстро заключалось в уходе, который и подобает настоящему артисту. Композитор хотел умереть, оставаясь на сцене до последнего вздоха.

Напомним, страна потеряла Александра Градского 28 ноября 2021 года. Причиной смерти великого артиста стал ишемический инсульт. Его состояние ухудшилось из-за перенесенного ковида. На момент смерти музыканту было 72 года.