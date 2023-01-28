Yandex.RTB

Журналист Караева выразила мнение о целях западных государств по отношению к Российской Федерации

Image 16+
Журналист Караева выразила мнение о целях западных государств по отношению к Российской Федерации
В Мире
Фото из открытых источников

Журналист Елена Караева опубликовала материал, в котором доказывает, что политические власти западных государств постоянно преследовали по отношению к Российской Федерации цель разоружить ее, поставить под контроль ее полезные ископаемые и другие природные ресурсы, добиться территориального распада. Она считает, что все заявления политиков США и государств Европейского союза на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов о сотрудничестве имели целью только усыпить бдительность и скрыть свои намерения.

Именно теперь, считает Караева, раскрылись цели политических властей западных государств по отношению к Российской Федерации. Поставки киевскому режиму и широкая санкционная политика демонстрируют их стремление к противостоянию с РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Журналист Караева выразила мнение о целях западных государств по отношению к Российской Федерации

Сегодня, 17:53

Экономист Хазин проанализировал санкционную политику западных государств

Вчера, 15:38

Япония ввела новые санкции по отношению к Российской Федерации

Вчера, 08:08

Риттер выразил мнение о ситуации вокруг украинской энергетической инфраструктуры

26-01-2023, 20:38

Грызлов выразил мнение о геополитической ситуации

26-01-2023, 19:33

Варниг рассказал о своем разговоре с Путиным

26-01-2023, 08:08

Лавров сделал заявление о политике западных государств

25-01-2023, 17:18

Политик выразил мнение об участии Австрии в санкционной политике

25-01-2023, 10:08

Журналисты Newsweek выразили мнение об отношениях Российской Федерации и государств Африки

24-01-2023, 22:38

Newsweek: Иран может получить от России вертолеты МИ-28 и КА-52

24-01-2023, 15:58

Политолог Марков обсудил вопрос о положении Турции в НАТО

23-01-2023, 19:23

Вучич заявил о готовности подать в отставку с должности руководителя партии

23-01-2023, 08:43

Макгрегор выразил мнение об урегулировании украинского кризиса

22-01-2023, 18:18

Противники украинского кризиса в США помешали встрече Окасио-Кортес с избирателями

22-01-2023, 11:13

Президент Молдавии заявила об изучении вопроса о вступлении в НАТО

21-01-2023, 14:48

Маск подверг критике курс американских политических властей

21-01-2023, 09:58

Польский публицист выразил мнение о внешней политике США

20-01-2023, 20:58

Политолог Орлов прокомментировал заявление Моравецкого

20-01-2023, 12:43

Стариков провел аналогию между Зеленским и Саакашвили

19-01-2023, 19:33

Делягин выразил мнение о внутриполитической ситуации в Германии

19-01-2023, 15:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в СВО 28-летнего сына
  • 26-01-2023, 09:21

Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в СВО 28-летнего сына

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии
  • 26-01-2023, 09:06

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России
  • Вчера, 16:16

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России

Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.

Татьяна Кравченко: «Кошмал и Зеленский считают меня своим врагом»
  • Вчера, 11:45

Татьяна Кравченко: «Кошмал и Зеленский считают меня своим врагом»

После начала СВО звезда «Сватов» Анна Кошмал назвала врагами своих российских коллег по съемочной площадке. По этому поводу резко высказалась Татьяна

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой
  • Вчера, 11:05

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой

Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С

В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк
  • 26-01-2023, 08:03

В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк

Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале
  • Вчера, 12:52

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале

19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов

Доктор Миддлтон из США перечислила 4 бесполезные пищевые добавки
  • Вчера, 22:33

Доктор Миддлтон из США перечислила 4 бесполезные пищевые добавки

Доктор медицинских наук из Атланты Келли Миддлтон рассказала, что некоторые пищевые добавки не стоит покупать. Эффективность их не доказана и вы

Это весело: Пригожин призвал развивать троллинг внутренних и зарубежных недругов России
  • 25-01-2023, 18:09

Это весело: Пригожин призвал развивать троллинг внутренних и зарубежных недругов России

Троллинг внешних и внутренних врагов Российской Федерации – это забавно и полезно. С таким мнением выступил предприниматель Евгений Пригожин.

Врач Малиновская назвала 3 неочевидных симптома, что у вас появились проблемы с печенью
  • Вчера, 16:40

Врач Малиновская назвала 3 неочевидных симптома, что у вас появились проблемы с печенью

Как понять, что с печенью есть какие-то проблемы, если она не болит. Врач рассказала о трех главных неочевидных симптомах, которые помогут