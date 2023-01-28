Журналист Елена Караева опубликовала материал, в котором доказывает, что политические власти западных государств постоянно преследовали по отношению к Российской Федерации цель разоружить ее, поставить под контроль ее полезные ископаемые и другие природные ресурсы, добиться территориального распада. Она считает, что все заявления политиков США и государств Европейского союза на протяжении 1990-х и начала 2000-х годов о сотрудничестве имели целью только усыпить бдительность и скрыть свои намерения.

Именно теперь, считает Караева, раскрылись цели политических властей западных государств по отношению к Российской Федерации. Поставки киевскому режиму и широкая санкционная политика демонстрируют их стремление к противостоянию с РФ.