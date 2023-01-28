Представители сербских политических партий провели митинг против плана западных государств вокруг Косово

Представители нескольких сербских политических организаций выразили свое отношение к плану по урегулированию ситуации в Косово, который предложили западные государства. Представители политических партий «Заветники», «Двери» и других собрались сегодня, 28 января, в сербской столице рядом со зданием, где работает президент государства, и провели митинг.

На нем в ходе выступлений они обозначили свою позицию, которая заключается в непринятии плана западных государств. Этот план заключается во вступлении Косово в такие международные объединения, как Организация объединенных наций, совет Европы, ЮНЕСКО, причем без признания со стороны сербских политических властей суверенитета этого региона.