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Представители сербских политических партий провели митинг против плана западных государств вокруг Косово

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Представители сербских политических партий провели митинг против плана западных государств вокруг Косово
В Мире
Фото из открытых источников

Представители нескольких сербских политических организаций выразили свое отношение к плану по урегулированию ситуации в Косово, который предложили западные государства. Представители политических партий «Заветники», «Двери» и других собрались сегодня, 28 января, в сербской столице рядом со зданием, где работает президент государства, и провели митинг.

На нем в ходе выступлений они обозначили свою позицию, которая заключается в непринятии плана западных государств. Этот план заключается во вступлении Косово в такие международные объединения, как Организация объединенных наций, совет Европы, ЮНЕСКО, причем без признания со стороны сербских политических властей суверенитета этого региона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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