6 российских фильмов, в свое время получивших премию «Оскар»

Для отечественного кинематографа главная кинопремия США и самая престижная кинонаграда мира «Оскар» является довольно редкой наградой. Отечественные ленты не очень часто включают в шорт-лист премии. В свой черед те фильмы, которые получали приз киноакадемии, можно по пальцам пересчитать. Однако такие есть.

Предлагаем вам познакомиться с советскими и российскими кинофильмами, которые признали лучшими картинами на Западе.

1. «Старик и море» (1999 год)

2. «Утомленные солнцем» (1994 год)

3. «Москва слезам не верит» (1979 год)

4. «Дерсу Узала» (1975 год)

5. «Война и мир» (1965 год)

6. «Разгром немецких войск под Москвой» (1942 год).



