Агутин и Варум запретили любые фотосъемки своих выступлений на корпоративах

Анжелика Варум и Леонид Агутин обновили райдер. В нем звездная пара запретила снимать себя во время концертов на корпоративах.

В настоящее время артисты проживают в Майами, однако готовы выступить в РФ за 5 миллионов рублей. Исполнители при этом требуют отдельные гримерки, 6 бутылок шампанского и вина, 2 бутылки семилетнего виски. В гримерке Леонида должен быть суп минестроне и 12-летний «Macallan».

К тому же, за 4 миллиона Агутин готов выступить в Дубае. Организаторам лишь нужно оплатить перелет артиста бизнес-классом, встречать его нужно на авто Мерседесах S-600.

Гостинца для исполнителя — только пятизвездочная, причем номер должен быть с темными шторами. А Анжелика в ОАЭ выступать категорически отказывается. Оказывается, что у Варум аллергия на восточные парфюмы.