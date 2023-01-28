Актриса Рената Литвинова рассказала о возможности возвращения назад в РФ

Актриса Рената Литвинова, покинувшая РФ после оглашения специальной военной операции, уже практически год живет в Париже. В своем новом интервью режиссер не смогла сдержать эмоций после вопроса репортера о ее возможном возвращении на Родину.

56-летняя актриса не так давно представила на усмотрение публики первый спектакль под названием Cactus в театре Hebertot в столице Франции. Журналисты поговорили с известным режиссером по случаю премьеры постановки. Но неожиданно один из вопросов прессы довел Ренату до слез.

Боже, сейчас заплачу, - сказала Литвинова.

Корреспондент поинтересовался у театрального постановщика, не собирается ли она вернуться назад в Россию. По словам звезды, она никак не может заставить маму переехать за рубеж. Женщина по-прежнему находится в РФ. Литвинова отметила, что в Москве, помимо родительтницы, у нее осталось много близких людей, которые не могут уехать. При этом имена коллег она называть не стала.