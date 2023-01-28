Российская телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала фотоснимок топлес

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева всегда делится со своими поклонниками интересным контентом, стараясь всячески подогревать интерес публики к своей персоне. На днях она опубликовала новый снимок в стиле "ню".

В подписи к фото блогер написала, что она обнимает "самого любимого на свете человека". Пользователи кадры оценили положительно. Они подчеркнули внешнюю красоту звезды.

Следует отметить, что о личной жизни Ивлеевой известно мало. После развода с Элджеем девушка старается не говорить на данную тему.

Периодически в Сети появляются сплетни о воссоединении пары. Исходят они также от бывших супругов. Пара признавалась, что продолжает общение, однако только как друзья.



