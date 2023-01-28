Анастасия Волочкова о сексе с мужем Наташи Королёвой: «Она уже не с ним»

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова появилась в новом выпуске YouTube-шоу Алены Жигаловой. Телеведущая вместе с танцовщицей за бутылочкой вина решили сыграть в весьма необычную игру. В ней знаменитость призналась, с кем она бы хотела провести страстную ночь.

Жигалова Волочковой назвала имена трех звезд: это Иосиф Пригожин, Джиган и Тарзан. Насте необходимо было выбрать, кого она бы поцеловала, с кем она бы с удовольствием переспала, а кого бы просто убила.

На видеоролике видно, что звезда немного перебрала с алкогольным напитком. Балерина, постоянно смеялась и еле выговаривая некоторые слова. При этом артистка балета заявила, что Пригожина она убила бы, с Тарзаном занялась бы сексом, а Джигана — просто поцеловала.

Алена удивилась такому выбору. Журналистка заявила, что хочет позвонить Наташе Королевой.

«Так вроде она уже не с ним», — неожиданно выдала Волочкова.