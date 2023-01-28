«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты пытаются давить на жалость. Люди нередко выпрашивают скидки и просят ускорить работу.

На самом деле, говорит доктор, скорость выполнения работы мало зависит от стоматолога, помочь он с предоставлением скидок не может.

Также специалист отмечает, что стоимость лечения зубов состоит из затрат на применяемые материалы, расходов на создание материалов, опыта и знаний врача.

Само собой разумеется, что стоматологические клиники себе в убыток работать не могут, а цена техники и материалов очень высокая. Также зубной доктор добавил, что в его клинике прайс для всех пациентов одинаковый. Можно с главврачом согласовать какую-то небольшую скидку, однако только тогда, когда клиент наблюдается несколько лет, а также регулярно посещает все профосмотры.



