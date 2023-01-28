Главред RT Маргарита Симоньян трогательно поздравила свою свекровь с днем рождения

Главный редактор канала RT нечасто делится заметками в личном микроблоге, но сегодня она сделала исключение. Маргарита Симоньян трогательно поздравила свекровь с днем рождения.

Медиаменеджер на страницах в соцсетях разместила поздравление для мамы Тиграна Кеосяна. 42-летняя журналистка очень рада, что между ней и Лаурой Геворкян сложились теплые доверительные отношения.

«Мудрую, тонкую, артистичную, обожаемую свекровь Лауру поздравляю с днем рождения! Спасибо большое, что украшаешь мою жизнь, что каждый день наполняешь любовью и радостью. Спасибо за тихие беседы, за веселые завтраки, за заботу, за искренность, и за то, что ты такая, каких в мире не бывает», — написала Симоньян.

Подписчики Маргариты присоединились к поздравлению. Многие фанаты отметили, что действительно женщин связывает крепкая дружба.