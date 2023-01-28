Ирина Безрукова призналась, что ее сердце все еще свободно

Ирина Безрукова после расставания с Сергеем Безруковым пока что не вышла замуж, несмотря на немалое количество поклонников. В своем последнем интервью «Московскому комсомольцу» артистка театра и кино рассказала, что ее сердце по-прежнему свободно.

Актриса поделилась с журналистами, каким она видит мужчину своей мечты. По словам Ирины, это должен быть порядочный мужчина, достойный человек, очень добрый и с хорошим чувством юмора.

Главное - это «чтобы ее сердце откликнулось», подчеркнула она. Безрукова добавила, что она не страдает от отсутствия внимания мужчин, однако не хочет никому напрасно пудрить мозги.

«Не хочу, чтобы со мной так поступали», - пояснила артистка.

Также актриса вспоминает, что ради нее мужчины совершали много глупостей. Они лезли по трубам, вставали в снег на колени.