Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель расторгла брак с Ильей Семиным

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель расторгла свой брак с мужем Ильей Семиным. Бракоразводный процесс бывшей звезды нескончаемой телестройки и ее супурга-стриптизера Ильи Семина длился в течение четырех месяцев.

В социальных сетях девушка призналась, что суд, наконец-то, ее иск удовлетворил.

Напомним, что блогерша воспитывает общего сына, которому еще нет года. При этом Алена не уточнила, как ребенок будет общаться со своим отцом.

Кстати, в паре периодически возникали ссоры, были взаимные претензии, однако после свадьбы все изменилось. Но почти полгода назад Рапунцель пожаловалась на побои со стороны возлюбленного и его неадекватное поведение. Семин обвинял молодую мать в неверности. Сначала супруги разъехались, но затем экс-звезда встретила новую любовь. Сейчас красотка встречается с Александром Смуровым, который также разошелся с женой.