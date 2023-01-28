Ксения Собчак поддержала признанного в России иноагентом 37-летнего Илью Прусикина

В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на включение лидера и основателя группы Little Big в реестр иностранных агентов.

«Мой друг Илья Прусикин, очень талантливый музыкант, и просто хороший парень, также честный человек. Теперь ты иноагент», — пишет теледива.





Также светская львица отметила, что в настоящее время нужно тщательно следить за каждым своим словом, за каждым снимком, за каждым анекдотом, поскольку такие времена. Как заметила ведущая, скорости расправы просто космические.

Сам музыкант информацию о новом статусе прокомментировал с юмором.

«Спасибо за поздравления!!! Благодарен всем тем, кто меня поддерживает, кто голосовал за меня, кто ставил 100 баллов (или как дают они там иноагентов?)» - написал артист в соцсети.

Напомним, 27 января 2023 года Минюст России признал 37-летнего Илью Прусикина иностранным агентом.