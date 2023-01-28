Kub Mash: Юрий Дудь приехал на Кубань на съемки фильма

Блогер Юрий Дудь (признан иноагентом Минюстом России) приехал на Кубань. Об этом сегодня сообщил Телеграм-канал Kub Mash. Как отмечает канал, Дудь добрался до Минеральных Вод.

Сразу же стоит сказать, что аэропорт в городе открыт, в отличие от других аэропортов в центральной и южной части Российской Федерации. На новых снимках с места видно, как Юрий в маске идет по улице и катит за собой чемодан. На канале отмечают, что из Минеральных Вод популярный блогер отправился в Краснодар, где будет работать над коммерческим заказом.

По имеющимся данным достоверного источника, Дюдя заказало некое рекламное агентство.

Напомним, ранее Юрий Дудь ликвидировал российское ИП. На него был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». Начиная с ноября товарным знаком владеет «Бутово продакшн» - компания, которая зарегистрирована в Барселоне.