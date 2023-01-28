Блогер Манукян напомнил об антироссийской позиции Little Big в раннем творчестве

Министерство юстиции РФ в минувшую пятницу, 27 января, включило в реестр иноагентов Илью Прусикина, скандально известного основателя группы Little Big.

Стоит сказать, что в 2020 году коллектив едва не отправился на международный конкурс «Евровидение», после того как их песня «Uno» набрала миллионы просмотров в Сети.

Журналист Вадим Манукян высказал свое мнение о том, что допуск группы до «Евровидения» стал бы проблемой:

«Дело в том, что еще в 2020 года говорил о том, что выбор Little Big в качестве участника от России я считаю музыкальной диверсией. Объясните, как группу, которая после референдума в Крыму выпустила хамский видеоклип Public Enemy в отношении страны и в насмешку над крымской весной могли выбрать для участия в Евровидение от РФ? Благо пандемия не позволила отправить их на конкурс, но все могло сложиться иначе. То что Прусикин* иноагент понял еще задолго до того, как получил официально статус. Не нужно заигрывать с внутренними врагами страны, они рано или поздно предъявят свое истинное лицо. Очень важно прислушиваться к патриотической общественности. Тогда в России не будет ложных кумиров и героев», — сказал блогер.