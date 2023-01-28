Nutrients: сахаросодержащие напитки увеличивают риски развития облысения у мужчин

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в
Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,
Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.
Первый канал» показал очередной выпуск музыкального телешоу «Голос. Дети». На этот раз наставники проекта слушали 15 участников из команды Басты.
Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С
Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная
19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов
Троллинг внешних и внутренних врагов Российской Федерации – это забавно и полезно. С таким мнением выступил предприниматель Евгений Пригожин.
Как понять, что с печенью есть какие-то проблемы, если она не болит. Врач рассказала о трех главных неочевидных симптомах, которые помогут
В СМИ появилась информация о том, что зампред парламента Хакасии и депутат от КПРФ Евгений Молостов на новогодних выходных отдыхал в Турции. В ответ
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