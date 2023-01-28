Nutrients: сахаросодержащие напитки увеличивают риски развития облысения у мужчин

Выпадение волос может быть из-за генетики, приема некоторых лекарств, гормональных изменений и стресса. Китайские ученые установили связь между употреблением сладких напитков облысением. К ним относятся частое употребление напитков, сладких пакетированых соков, газированных напитков, кофе с сахаром. Как считается, это все провоцирует выпадение волос у парней и молодых мужчин.

Такие результаты были получены в ходе опроса 1 028 человек от 18 до 45 лет. Респонденты заявили об употреблении напитков с большим содержанием сахаров.

Как выяснилось, более одного раза в день такие напитки употребляют 44,6% мужчин, а от 4 до 7 раз в неделю — около 25,1%. При этом от 1 до 3 раз в неделю пьют соки и газировку 18,5% респондентов. Не пили сладких напитков последние месяцы 11,8%.

Ученые проверили организм подопечных, их активность, оценили количество сна, привычки, провели оценку наследственности. В итоге было установлено, что чем чаще мужчины пили напитки с сахаром, тем выше у них были риски облысения, пишет Nutrients.