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От «прямой линии» Беглова конструктива ожидать не приходится – «Невский Дозор»

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От «прямой линии» Беглова конструктива ожидать не приходится – «Невский Дозор»
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Большинство жителей Санкт-Петербурга не ждут, что эфир с губернатором Александром Бегловым 28 января действительно будет прямым. Как считают авторы телеграм-канала «Невский Дозор», в лучшем случае, горожане будут наблюдать «выхолощенный диалог» градоначальника с ботами, а в худшем – записанную заранее трансляцию.

В субботу, 28 января, в 16:00 состоится «прямая линия» губернатора Петербурга Александра Беглова. Однако после прошлогоднего фиаско, когда в декабре петербуржцам показали запись эфира градоначальника, ожидать от новой «прямой линии» Александра Дмитриевича какого-то конструктива не приходится. «Невский Дозор» отмечает, что в лучшем случае, это будет «выхолощенный диалог» губернатора с «воображаемыми друзьями» – ЦУРовскими ботами.

«В худшем – пиарщики Смольного опять устроят цирк с конями, перепутав тайминги и запустив в эфир протухшую консерву. Действительно интересно, что побудило Беглова проводить «прямые линии» ежемесячно, ведь в его случае это только позориться», – пишут администраторы паблика.

Стоит отметить, что проведенный ранее опрос показал высокий уровень недоверия петербуржцев к готовящейся трансляции. 95% опрошенных горожан уверены, что непосредственного общения градоначальника с общественностью не будет, а эфир пройдет в записи, как это произошло в конце прошлого года.

Ранее юрист Никита Сорокин, комментируя предстоящее событие, выразил надежду, что губернатор Беглов откажется от имитации общения с петербуржцами и все же осмелится вступить с ними в настоящий прямой диалог. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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