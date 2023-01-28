Партнер больной актрисы Анастасии Заворотнюк сделал откровенное признание перед выходом нового сериала с ее участием

Перед тем, как у Анастасии Заворотнюк обнаружили страшную болезнь, она успела сняться в сериале «Приставы», который скоро будет представлен зрителям. Выйти на экраны фильм может в этом или следующем году.

О сериале известно то, что снимали его в Москве. Среди актеров значатся Анна Попова, Андрей Чадов, Кирилл Мелехов и Анастасия Заворотнюк. Мелехов сыграл в ленте одну из главных ролей. Он впервые рассказал о подробностях съемок и работе с онкобольной артисткой.

«Снимали давно, не помню в каком году. Могу лишь сказать, что кроме работы приставов есть история любви, это самая важная составляющая. Мой герой потерял в ДТП семью, влюбился в иную героиню, имя ее назвать не могу», — сказал Кирилл.