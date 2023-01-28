Yandex.RTB

Питание для кожи: эти продукты могут быть причиной ваших морщин и прыщей на лице

Image 16+
Питание для кожи: эти продукты могут быть причиной ваших морщин и прыщей на лице
Знаменитости
Фото из открытых источников

Некоторые продукты питания являются причиной воспалительных заболеваний кожи. Из-за них у вас появляется дряблость, акне, потеря здорового цвета лица, морщины, синяки, отеки под глазами. Такие проблемы служат сигналами, что в рационе есть опасная пища. 

Для сохранения красоты и молодости нужно убрать из рациона молочные продукты, именно молочный белок казин и молочный сахар лактозу, обычный сахар, избыток фруктозы.

Нужно сократить употребление коровьего молока, продуктов с добавочным сахаром (шоколада, леденцов, конфет, мармелада, сладкой выпечки и т. д.), продуктов с глютеном (хлеба, булок, мюсли и т. д.).

При этом есть несколько продуктов, считающихся диетическими и полезными, но противопоказаны при проблемах с кожей. Это шпинат, в котором много йода и который провоцирует проблемы с кожей, а также арахис, который содержит вещество, влияющее на производство кожного сала.

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«В нашем сюжете мы стали чужими»: премьера нового трека певицы Ольги Шультайс

Вчера, 21:57

Питание для кожи: эти продукты могут быть причиной ваших морщин и прыщей на лице

Вчера, 21:02

6 российских фильмов, в свое время получивших премию «Оскар»

Вчера, 20:41

Ирина Безрукова призналась, что ее сердце все еще свободно

Вчера, 20:19

Главред RT Маргарита Симоньян трогательно поздравила свою свекровь с днем рождения

Вчера, 20:07

Агутин и Варум запретили любые фотосъемки своих выступлений на корпоративах

Вчера, 20:01

Пока певица Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах, Влад Топалов страдает от тяжелой болезни

Вчера, 19:53

Ксения Собчак поддержала признанного в России иноагентом 37-летнего Илью Прусикина

Вчера, 19:34

Kub Mash: Юрий Дудь приехал на Кубань на съемки фильма

Вчера, 19:05

Wired: названы лучшие места для укрытия от взрывной волны ядерного удара

Вчера, 18:53

Анастасия Волочкова о сексе с мужем Наташи Королёвой: «Она уже не с ним»

Вчера, 18:44

Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новый клип «Гендерная»

Вчера, 18:44

В новом шоу «Конфетка» Ольге Бузовой под музыку помогут найти отца ее будущего ребенка

Вчера, 18:31

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала фотоснимок топлес

Вчера, 13:00

StarHit: Свой последний звонок перед смертью телеведущий Сергей Супонев сделал возлюбленной Кузьминой

Вчера, 12:51

Nutrients: сахаросодержащие напитки увеличивают риски развития облысения у мужчин

Вчера, 12:23

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель расторгла брак с Ильей Семиным

Вчера, 12:12

Звезда российских «Сватов» Татьяна Кравченко проинформировала об оставшейся в Донецке родной сестре

Вчера, 12:00

Мать актера Смольянинова опровергла слухи о планах Мельниковой уехать из России

Вчера, 11:58

Актриса Рената Литвинова рассказала о возможности возвращения назад в РФ

Вчера, 11:42

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в СВО 28-летнего сына
  • 26-01-2023, 09:21

Мать 11 детей из Карабаша добивается операции для раненного в СВО 28-летнего сына

Бывший росгвардеец из Карабаша, 28-летний Максим Сидоренко на СВО пробыл всего месяц. 8 ноября он попал под обстрел, был ранен, осколок мины попал в

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России
  • 27-01-2023, 16:16

«Коллапс»: эксперты оценили последствия от медицинских санкций Японии для обычных жителей России

Япония расширила антироссийские санкции. С 3 февраля 2023 года в РФ перестанут экспортировать вакцины, некоторое медицинское оборудование и изделия.

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии
  • 26-01-2023, 09:06

Отец убийцы троих детей из Екатеринбурга рассказал новую версию страшной трагедии

Отец Анастасии Петровой, обвиняемую в убийстве троих детей, рассказал о новых возможных причинах страшной трагедии. Владимир Ильич, изучив записки,

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой
  • 27-01-2023, 11:05

Мать иноагента Артура Смольянинова опровергла слухи об избиении бывшей жены Мельниковой

Недавно Иван Охлобыстин попросил поклонников не злиться на бывшую жену своего крестника Дарью Мельникову. Мол, женщина и так настрадалась в браке С

Мать актера Смольянинова опровергла слухи о планах Мельниковой уехать из России
  • Вчера, 11:58

Мать актера Смольянинова опровергла слухи о планах Мельниковой уехать из России

Артур Смольянинов уехал за рубеж. Из-за границы он делает громкие заявления о политических событиях, подставляя под удар своих близких. Хейту

В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк
  • 26-01-2023, 08:03

В ближайшее время на экраны выйдет новый фильм «Приставы» с актрисой Заворотнюк

Всеми любимая актриса Анастасия Заворотнюк уже более трех лет не появляется на публике. 51-летняя звезда популярного телесериала «Моя прекрасная

Новости партнеров
Новости партнеров
Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена
  • Вчера, 19:13

Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена

За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого
  • Вчера, 19:19

«E1.RU»: Стоматолог проинформировал, почему лечить зубы в Екатеринбурге так дорого

Как сообщает портал E1.RU, екатеринбургский стоматолог рассказал, почему лечить зубы обходится так дорого. По словам врача, некоторые пациенты

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале
  • 27-01-2023, 12:52

E1.RU: Энергетики ответили на вопросы о новых тарифах на электричество на Урале

19 января 2023 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области издали сразу несколько документов, которые касаются изменения тарифов

Доктор Миддлтон из США перечислила 4 бесполезные пищевые добавки
  • 27-01-2023, 22:33

Доктор Миддлтон из США перечислила 4 бесполезные пищевые добавки

Доктор медицинских наук из Атланты Келли Миддлтон рассказала, что некоторые пищевые добавки не стоит покупать. Эффективность их не доказана и вы