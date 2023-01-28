Питание для кожи: эти продукты могут быть причиной ваших морщин и прыщей на лице

Некоторые продукты питания являются причиной воспалительных заболеваний кожи. Из-за них у вас появляется дряблость, акне, потеря здорового цвета лица, морщины, синяки, отеки под глазами. Такие проблемы служат сигналами, что в рационе есть опасная пища.

Для сохранения красоты и молодости нужно убрать из рациона молочные продукты, именно молочный белок казин и молочный сахар лактозу, обычный сахар, избыток фруктозы.

Нужно сократить употребление коровьего молока, продуктов с добавочным сахаром (шоколада, леденцов, конфет, мармелада, сладкой выпечки и т. д.), продуктов с глютеном (хлеба, булок, мюсли и т. д.).

При этом есть несколько продуктов, считающихся диетическими и полезными, но противопоказаны при проблемах с кожей. Это шпинат, в котором много йода и который провоцирует проблемы с кожей, а также арахис, который содержит вещество, влияющее на производство кожного сала.