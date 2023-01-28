Пять фильмов, которые прямо сейчас идут в кинотеатрах Екатеринбурга

Внимательно изучив афишу всех кинотеатров Екатеринбурга, были отмечены пять фильмов, которые прямо сейчас идут и на которые точно нужно сходить в выходные.

1. «Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь» Россия, 2018 год, жанр: биография, документальный.

2. «Голгофа» Великобритания, Ирландия 2013 год, жанр: драма, криминал, детектив

3. «Крушение» США, Великобритания, 2023 год, жанр: боевик, триллер

4. «Не хороните меня без Ивана» Россия, 2022 год, жанр: драма

5. «Лили и море» Франция, Бельгия, Россия, Исландия, 2022 год, жанр: драма.

Стоит добавить, что на некоторые из фильмов в кинотеатрах Екатеринбурга выделяются немного сеансов, поэтому успевайте сегодня.