Пока Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах, Влад Топалов страдает от серьезной болезни

Регина Тодоренко ведет активный образ жизни. Телеведущая отправилась на отдых на солнечные Мальдивы без мужа, который вторую неделю мучается от тяжелой болезни. На днях певец вновь пожаловался на свое здоровье.

37-летний исполнитель вышел на связь с подписчиками, чтобы рассказать о своем неважном самочувствии. Артист заболел на коронавирус, поэтому вынужден лечиться дома. Влад решил опередить фанатов, которые станут критиковать супругу за то, что возлюбленного оставила одного. Топалов написал, что он любит одиночество, однако прозвучало это скорее как оправдание.

Пока вокалист мучается от заболевания, Тодоренко никак комментариев не дает. Некоторые поклонники предположили, что ведущая устала от мужа. Впрочем, некоторые считают, что таким образом звезда решила обезопасить своих сыновей. Хотя все без исключения подписчики пожелали знаменитости выздоровления.